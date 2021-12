GF Vip | Soleil Sorge abbandona? Valeria Marini | “Resta | vincerai tu”

(Di martedì 7 dicembre 2021) Sè tornata a parlare della possibilità dire la Casa del Grande Fratello Vip in anticipo. Questo è quello che l’influencer italo-americana avrebbe confidato nella notte a, subito dopo la diretta, andata in onda ieri 6 dicembre. La showgirl ha cercato in tutti i modi di rincuorare la, che nel … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Sorge ha preso le difese di Maria , facendole notare che alcuni di loro non l'hanno notata e,... perché è una cosa successa a tutti dato che al Gfle emozioni sono moltiplicate. Dopo la ...... con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ha condotto la 25puntata del Grande Fratelloche ha visto finire in nomination (il televoto non è eliminatorio) Maria Monsè,Sorge, Sophie Codegoni, ...Alcuni concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip non hanno intenzione di restare nella casa dopo il prolungamento, ecco cosa hanno detto.L'interrogatorio di Soleil per sabotare Alex Centovetrine. Non contenta, Soleil incalza il suo Belli e gli chiede il perché di questa crisi profonda, visto che, come dice lui stesso, mancano solo poch ...