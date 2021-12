FIFA 22 POTM SERIE A Novembre | ÇALHANO?LU – Soluzioni SBC

Leggi su imiglioridififa

(Di martedì 7 dicembre 2021) E’ HAKAN ÇALHANO?LU ildidellaA, il terzo della storia di! Il centrocampista dell’Inter si è infatti aggiudicato il premio come giocatore del mese del campionato italiano Già disponibile su FUT la SBC che permette di ottenere la sua card con valutazione 86 SBC HAKAN ÇALHANO?LUdidellaA 1 SBC da completare entro il 4 gennaio prossimo HAKAN ÇALHANO?LU Requisiti: Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Inter Valutazione squadra min.: 84 Intesa di squadra min.: 70 Numero di giocatori in rosa: 11 Premi: x1A Çalhano?lu (Non scambiab.): Clicca sul pulsante e seleziona una delle possibili(N.B. Ognuna delle ...