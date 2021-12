F1, i precedenti di Max Verstappen ad Abu Dhabi: ripetere il 2020 per salire sul tetto del mondo (Di martedì 7 dicembre 2021) Max Verstappen potrebbe diventare domenica pomeriggio il nuovo campione del mondo di F1. L’olandese è pronto a sfidare per l’ultima volta il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), vincitore per ben cinque volte nell’impianto di Abu Dhabi. Il #33 del gruppo è pronto a bissare quanto fatto lo scorso anno quando dominò la scena con un week-end perfetto. Per sfortuna dell’alfiere della Red Bull sono cambiate molte cose dalla passata stagione vista l’importante riconfigurazione dell’autodromo che ha cambiato aspetto rispetto al disegno originale. Molte curve sono state infatti riviste con il chiaro intento di aumentare lo spettacolo con delle nuove opportunità di sorpasso. Nell’ultimo settore, quello in cui si trova per intenderci il famoso Hotel, le auto di Christian Horner hanno sempre fatto differenza, uno strapotere che potrebbe finire ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) Maxpotrebbe diventare domenica pomeriggio il nuovo campione deldi F1. L’olandese è pronto a sfidare per l’ultima volta il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), vincitore per ben cinque volte nell’impianto di Abu. Il #33 del gruppo è pronto a bissare quanto fatto lo scorso anno quando dominò la scena con un week-end perfetto. Per sfortuna dell’alfiere della Red Bull sono cambiate molte cose dalla passata stagione vista l’importante riconfigurazione dell’autodromo che ha cambiato aspetto rispetto al disegno originale. Molte curve sono state infatti riviste con il chiaro intento di aumentare lo spettacolo con delle nuove opportunità di sorpasso. Nell’ultimo settore, quello in cui si trova per intenderci il famoso Hotel, le auto di Christian Horner hanno sempre fatto differenza, uno strapotere che potrebbe finire ...

