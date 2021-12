“Entra al posto suo”. Soffiata sul GF Vip: salta l’ingresso di una famosa. E la ‘sostituta’ è una numero uno (Di martedì 7 dicembre 2021) Il GF Vip 6 prosegue fino al 14 marzo 2022. Mediaset ha deciso di prolungare il reality (che non terminerà il prossimo 13 dicembre) dal momento che gli ascolti sono ottimi. Per questo motivo c’è fermento all’interno della Casa di Cinecittà. Da qualche giorno i vipponi cercano di capire quale sarà la data della finale del Grande Fratello Vip e di conseguenza per quanto tempo dovranno restare nella casa. Carmen Russo ha anticipato che uscirà prima di Natale per trascorrere le feste insieme alla famiglia. “Il discorso dell’allungamento probabilmente lo annunceranno presto. Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora” ha confidato Carmen Russo durante una conversazione in veranda, spiegando che una lontananza di tre mesi dalla sua famiglia è un tempo già di per sé sufficiente: “Voglio fare il Natale con loro due. Noi non abbiamo nessun altro ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Il GF Vip 6 prosegue fino al 14 marzo 2022. Mediaset ha deciso di prolungare il reality (che non terminerà il prossimo 13 dicembre) dal momento che gli ascolti sono ottimi. Per questo motivo c’è fermento all’interno della Casa di Cinecittà. Da qualche giorno i vipponi cercano di capire quale sarà la data della finale del Grande Fratello Vip e di conseguenza per quanto tempo dovranno restare nella casa. Carmen Russo ha anticipato che uscirà prima di Natale per trascorrere le feste insieme alla famiglia. “Il discorso dell’allungamento probabilmente lo annunceranno presto. Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora” ha confidato Carmen Russo durante una conversazione in veranda, spiegando che una lontananza di tre mesi dalla sua famiglia è un tempo già di per sé sufficiente: “Voglio fare il Natale con loro due. Noi non abbiamo nessun altro ...

Advertising

longagnani : @zuccaro_sonia Il testo è mio. Per una mia superficialità (e perché non c'era posto nel tweet) ho riportato solo il… - pensatore145 : Ed ecco che il personaggio antagonista di Gemma entra in scena, prendendo il posto della uscente Isabella. #uominiedonne - zazoomblog : GF Vip 6: salta l’ingresso di Vera Gemma al suo posto entra Eva Grimaldi - #salta #l’ingresso #Gemma #posto - spaziopolitico : C'è una variante che agita i palazzi della politica, ma stavolta il covid non c'entra niente. Chi prenderà il posto… - MrEbocklwtua : @MrHeisenberg78 @irepoc85 @RandagioRosNer Arriva allo stadio 3 ore prima, ma entra 10 minuti prima della partita e… -