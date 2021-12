Covid-Scuola, ecco che fine hanno fatto i banchi monoposto: prendono polvere in un deposito SDA a Pomezia (Di martedì 7 dicembre 2021) Pomezia. Era il 2020 quando il premier Conte aveva deciso che si sarebbe dovuto ritornare in presenza nelle scuole. Come risolvere il problema della distanza? La Ministra Azzolina aveva incaricato il commissario Arcuri di acquistare due milioni di banchi monoposto e quattrocentomila sedute innovative, ovvero i cosiddetti banchi a rotelle. Il costo dell’intero appalto ammontava a trecento milioni di euro. Ma il principio ideale si scontra sempre con il principio di realtà. I presidi e gli insegnanti iniziano infatti a rendersi conto di quanto poco funzionale sia il dispositivo: le distanze non erano per nulla rispettate, mentre i ragazzi sembrano divertirsi a imbastire corse clandestine nei corridoi con i nuovi veicoli didattici. Dunque i banchi monoposto sono troppo piccoli, mentre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 dicembre 2021). Era il 2020 quando il premier Conte aveva deciso che si sarebbe dovuto ritornare in presenza nelle scuole. Come risolvere il problema della distanza? La Ministra Azzolina aveva incaricato il commissario Arcuri di acquistare due milioni die quattrocentomila sedute innovative, ovvero i cosiddettia rotelle. Il costo dell’intero appalto ammontava a trecento milioni di euro. Ma il principio ideale si scontra sempre con il principio di realtà. I presidi e gli insegnanti iniziano infatti a rendersi conto di quanto poco funzionale sia il dispositivo: le distanze non erano per nulla rispettate, mentre i ragazzi sembrano divertirsi a imbastire corse clandestine nei corridoi con i nuovi veicoli didattici. Dunque isono troppo piccoli, mentre ...

