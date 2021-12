Covid, Palù: "In arrivo anticorpi monoclonali a domicilio". Primi test contro Omicron (Di martedì 7 dicembre 2021) in arrivo un nuovo strumento nella lotta contro il Covid , uno dei Primi diretti a soggetti già infettati. "Presto arriveranno gli anticorpi monoclonali che si possono somministrare in via ... Leggi su quotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) inun nuovo strumento nella lottail, uno deidiretti a soggetti già infettati. "Presto arriveranno gliche si possono somministrare in via ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Palù Covid, Palù: "In arrivo anticorpi monoclonali a domicilio". Primi test contro Omicron "Come tutti gli antivirali vanno somministrati entro 72 ore , comunque non oltre 5 giorni dall'esordio dei sintomi", ha specificato Palù. Bollettino Covid del 7 dicembre: risalgono i contagi ...

