Covid, Austria revoca lockdown domenica: restrizioni per i non vaccinati (Di martedì 7 dicembre 2021) L’Austria revocherà il lockdown domenica, come previsto. Lo ha confermato il neo cancelliere Austriaco Karl Nehammer, spiegando che resteranno in vigore restrizioni per coloro che non si sono vaccinati contro il coronavirus. ”Il lockdown per i vaccinati termina domenica. Il lockdown per i non vaccinati continua”, ha dichiarato Nehammer nel suo primo discorso ufficiale da cancelliere. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) L’revocherà il, come previsto. Lo ha confermato il neo cancelliereco Karl Nehammer, spiegando che resteranno in vigoreper coloro che non si sonocontro il coronavirus. ”Ilper itermina. Ilper i noncontinua”, ha dichiarato Nehammer nel suo primo discorso ufficiale da cancelliere. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : Prende forma il disegno di legge per l'obbligo vaccinale in Austria. I no vax riceveranno ogni tre mesi un invito d… - fattoquotidiano : Austria, morto Johann Biacsics: era uno dei leader del movimento No Vax, stroncato dal Covid a 65 anni - petergomezblog : Covid, in Germania 446 morti in 24 ore: mai così tanti da febbraio. Il governo: “Situazione drammatica”. L’Austria… - avv_gr : RT @miia_2018: Austria: 'Meno vittime di Covid-19 rispetto allo scorso autunno, ma aumentata la mortalità generale. Ciò lascia perplessi gl… - italiaserait : Covid, Austria revoca lockdown domenica: restrizioni per i non vaccinati -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Austria Terapie intensive: sempre le stesse balle ...pandemico occidentale ancorché alcuni Paesi particolarmente severi nelle misure come l'Austria e ...si continua a far credere che tutti quelli che vanno in terapia intensiva siano 'malati di covid' e ...

Covid, Austria revoca lockdown domenica: restrizioni per i non vaccinati L'annuncio del neo cancelliere Nehammer L'Austria revocherà il lockdown domenica, come previsto. Lo ha confermato il neo cancelliere austriaco Karl Nehammer, spiegando che resteranno in vigore restrizioni per coloro che non si sono vaccinati ...

Covid, Austria revoca lockdown domenica: restrizioni per i non vaccinati Adnkronos L'import-export dell'Austria registra valori assai più elevati di quelli pre-pandemia L'import-export dell'Austria registra valori assai più elevati di quelli pre-pandemia Nei primi nove mesi di quest'anno, e per il settimo mese consecutivo al 30 settembre 2021, l'import-export dell' ...

Super greenpass: cosa cambia e quali sono le sanzioni E' in vigore dal 6 Dicembre il "super green pass", la certificazione verde rafforzata che introduce nuove limitazioni per i non vaccinati. Le novità.

...pandemico occidentale ancorché alcuni Paesi particolarmente severi nelle misure come l'e ...si continua a far credere che tutti quelli che vanno in terapia intensiva siano 'malati di' e ...L'annuncio del neo cancelliere Nehammer L'revocherà il lockdown domenica, come previsto. Lo ha confermato il neo cancelliere austriaco Karl Nehammer, spiegando che resteranno in vigore restrizioni per coloro che non si sono vaccinati ...L'import-export dell'Austria registra valori assai più elevati di quelli pre-pandemia Nei primi nove mesi di quest'anno, e per il settimo mese consecutivo al 30 settembre 2021, l'import-export dell' ...E' in vigore dal 6 Dicembre il "super green pass", la certificazione verde rafforzata che introduce nuove limitazioni per i non vaccinati. Le novità.