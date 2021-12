Andrea Mainardi | diventa papà | è nato Cesare

(Di martedì 7 dicembre 2021)tobis. Anna Tripoli ha dato alla luce il piccolo proprio il 6 dicembre. La coppia ha voluto annunciare ai loro fan tale nascita. Per lo chef 38enne è il secondo figlio. Nella vita dell’ex gieffino, infatti, c’è già Michelle nata da una precedente relazione. La gioia incontenibile dei genitori.to per la seconda volta: si chiamail piccolo che sua moglie, Anna Tripoli, ha dato alla luce proprio ieri. La coppia lo ha annunciato al mondo intero con la stessa foto pubblicata su entrambi i profili. La storia d’amore trae la Tripolie Anna Tripoli si sono sposati a ottobre 2019. I fan ricordano ...

L'ex gieffino e noto chef 38enne,è diventato papà per la seconda volta: la moglie Anna Tripli ha dato alla luce Cesare, il secondogenito. Fiocco azzurro perche diventa ancora una volta papà con il ...Cesare è il primo figlio per la coppia formata dall'ex concorrente del Gf e cuocoe dell'imprenditrice Anna ...L'ex gieffino e noto chef 38enne, Andrea Mainardi è diventato papà per la seconda volta: la moglie Anna Tripli ha dato alla luce Cesare, il secondogenito ...Gf Vip 3, Andrea Mainardi papà bis: ecco il nome scelto per il neonato. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.