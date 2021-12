Zemmour | l' antitaliano che spacca la Francia | scontri al primo comizio

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Parigi, in 12mila per il debutto pubblico: cortei di protesta e un manifestante tenta di saltargli al collo di GIOVANNI SERAFINI

Parigi, in 12mila per il debutto pubblico: cortei di protesta e un manifestante tenta di saltargli al collo di GIOVANNI SERAFINIParigi, in 12mila per il debutto pubblico: cortei di protesta e un manifestante tenta di saltargli al collo di GIOVANNI SERAFINIParigi, 6 dicembre 2021 - "Domani l’Eliseo, dopodomani l’Assemblea nazionale, poi le regioni, i dipartimenti, i municipi: cacceremo uno per uno i rappresentanti della gauche che hanno portato il nostr ...Fuori dalla sala di Villepinte ci sono stati incidenti (58 arresti) fra il suo servizio d’ordine e giovani contestatori Mentre Zemmour parlava, a Parigi sfilavano contro di lui 2mila manifestanti. Qua ...