Vanessa Incontrada e la rivelazione inaspettata: “E’ successo subito” (Di lunedì 6 dicembre 2021) . La popolare attrice italospagnola svela un particolare finora rimasto inedito E’ tornata in auge dopo un periodo trascorso a una certa distanza dalle luci dei riflettori. Ora gli spettatori l’hanno vista riprendersi le luci della ribalta suscitando apprezzamenti ed elogi grazie alla sua naturale vis comica. Brillante, ironica, spiritosa: questo e anche di più è Vanessa Incontrada, quarantatreenne showgirl e attrice italospagnola, uno dei volti più noti e amati della televisione italiana. Dal 2019 ad oggi Vanessa ha inanellato la partecipazione in veste di giudice alla 19/a edizione di Amici di Maria De Filippi, la conduzione di Striscia la notizia in coppia con Alessandro Siani. Vanessa IncontradaE soprattutto, a distanza di ben undici anni, è stata chiamata a presentare insieme a ... Leggi su topicnews (Di lunedì 6 dicembre 2021) . La popolare attrice italospagnola svela un particolare finora rimasto inedito E’ tornata in auge dopo un periodo trascorso a una certa distanza dalle luci dei riflettori. Ora gli spettatori l’hanno vista riprendersi le luci della ribalta suscitando apprezzamenti ed elogi grazie alla sua naturale vis comica. Brillante, ironica, spiritosa: questo e anche di più è, quarantatreenne showgirl e attrice italospagnola, uno dei volti più noti e amati della televisione italiana. Dal 2019 ad oggiha inanellato la partecipazione in veste di giudice alla 19/a edizione di Amici di Maria De Filippi, la conduzione di Striscia la notizia in coppia con Alessandro Siani.E soprattutto, a distanza di ben undici anni, è stata chiamata a presentare insieme a ...

Advertising

stocazzzzzo : RT @foreveragain70: Qui è quando mi sento Silvana Incontrada ?? Perdoname Vanessa - Alessandra_512 : RT @arenaliveweb: Tanti auguri, #AntonellaClerici! Buon compleanno dall'#Arena di #Verona! In fotografia, sul palco dei Seat Music Awards… - arenaliveweb : Tanti auguri, #AntonellaClerici! Buon compleanno dall'#Arena di #Verona! In fotografia, sul palco dei Seat Music A… - BlueEagledown : @foreveragain70 Per i miei gusti, sei più carina ti, di Vanessa Incontrada.?????? - goldrek75 : RT @foreveragain70: Qui è quando mi sento Silvana Incontrada ?? Perdoname Vanessa -