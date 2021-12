Sochi, che Fischnaller Trionfa nella 'sprint', ottava vittoria di Coppa (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'azzurro Dominik Fischnaller ha vinto ieri la gara sprint maschile a Sochi, prova della Coppa del mondo di slittino, segnando anche il record della pista. Il 28enne di Bressanone , dopo il terzo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'azzurro Dominikha vinto ieri la garamaschile a, prova delladel mondo di slittino, segnando anche il record della pista. Il 28enne di Bressanone , dopo il terzo ...

Advertising

RassegnaZampa : #Sci Fischnaller, che weekend! Altro podio a Sochi, stavolta è vittoria nello sprint - arual812 : RT @MarcoColletta: Alonso da Sochi in poi ha spernacchiato Masi in modo epocale. Direi che tra Spa e oggi, la gestione delle gare sia da st… - kuro_machida2 : RT @MarcoColletta: Alonso da Sochi in poi ha spernacchiato Masi in modo epocale. Direi che tra Spa e oggi, la gestione delle gare sia da st… - MarcoColletta : Alonso da Sochi in poi ha spernacchiato Masi in modo epocale. Direi che tra Spa e oggi, la gestione delle gare sia… - sportli26181512 : Coppa del Mondo, Dominik Fischnaller vince la gara sprint a Sochi: Strepitosa prestazione di Dominik Fischnaller, c… -