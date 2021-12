Serie A, per i bookmakers Inter favorita per lo Scudetto (Di lunedì 6 dicembre 2021) Continua il momento positivo dell’Inter, reduce da un convincente 3-0 esterno ottenuto ai danni della Roma di Mourinho. Secondo gli esperti di 888sport.it gli uomini di Simone Inzaghi sono i favoriti per il tricolore, in quota a 2. Insegue l’Atalanta, uscita vittoriosa dal big-match del ‘Maradona’ contro il Napoli, ex capolista del campionato. Il primo storico Scudetto del Dea si gioca a 5 mentre resta più indietro il Milan, nonostante l’attuale primato in classifica, proposto a 5,50, stessa quota del Napoli alle prese con un momento difficile visto le tante assenze a cui deve fronteggiare Spalletti. Vale invece 16 volte la posta un’incredibile rimonta della Juventus, giunta alla seconda vittoria consecutiva ma distante ben undici punti dalla vetta. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Continua il momento positivo dell’, reduce da un convincente 3-0 esterno ottenuto ai danni della Roma di Mourinho. Secondo gli esperti di 888sport.it gli uomini di Simone Inzaghi sono i favoriti per il tricolore, in quota a 2. Insegue l’Atalanta, uscita vittoriosa dal big-match del ‘Maradona’ contro il Napoli, ex capolista del campionato. Il primo storicodel Dea si gioca a 5 mentre resta più indietro il Milan, nonostante l’attuale primato in classifica, proposto a 5,50, stessa quota del Napoli alle prese con un momento difficile visto le tante assenze a cui deve fronteggiare Spalletti. Vale invece 16 volte la posta un’incredibile rimonta della Juventus, giunta alla seconda vittoria consecutiva ma distante ben undici punti dalla vetta. SportFace.

