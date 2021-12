Pontina (ma non solo): telefono alla guida e alta velocità, fioccano le multe della Polstrada (Di lunedì 6 dicembre 2021) Controlli della Polizia Stradale di Latina, il bilancio del mese di novembre. Gli agenti della Polstrada hanno messo in campo una serie di dispositivi supplementari rispetto a quelli ordinari, finalizzati a garantire sicurezza a tutti gli utenti della strada, arrivando a mettere in campo sulle arterie maggiormente trafficate della provincia 294 pattuglie. Tali equipaggi sono intervenuti anche per situazioni emergenziali e per prestare soccorso/assistenza agli utenti della strada (sono stati registrati 353 soccorsi a terzi). I controlli sulle strade Controlli assidui sono stati organizzati nei confronti di veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza, quali SS148 “Pontina”, SS7 “Appia”, SR156 “Monti Lepini” e SR213 “Flacca”, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021) ControlliPolizia Stradale di Latina, il bilancio del mese di novembre. Gli agentihanno messo in campo una serie di dispositivi supplementari rispetto a quelli ordinari, finalizzati a garantire sicurezza a tutti gli utentistrada, arrivando a mettere in campo sulle arterie maggiormente trafficateprovincia 294 pattuglie. Tali equipaggi sono intervenuti anche per situazioni emergenziali e per prestare soccorso/assistenza agli utentistrada (sono stati registrati 353 soccorsi a terzi). I controlli sulle strade Controlli assidui sono stati organizzati nei confronti di veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza, quali SS148 “”, SS7 “Appia”, SR156 “Monti Lepini” e SR213 “Flacca”, ...

