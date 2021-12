Pioli: «Non è il momento di guardare alla classifica. Liverpool? Non imbattibile» (Di lunedì 6 dicembre 2021) “E’ stata una bella prestazione, troppo facile per tutti pensare che era scontato. L’abbiamo meritata. Sarebbe stato meglio fare qualche gol in più ma esco dal campo con fiducia e positività”. Così Stefano Pioli, tecnico del Milan, al termine del match contro la Salernitana. “Onestamente mi aspettavo qualche squadra in più nella parte alta della classifica. Mi aspettavo Juve, Roma e Lazio più vicine, ma saranno i dettagli e i momenti, le competizioni e gli infortuni che potranno cambiare le prestazioni. Per vincere il campionati serve continuità. Non è importante adesso essere primi o secondo ma l’ammontare dei punti, Non è il momento di guardare la classifica”, ha aggiunto. Quanto al match da dentro o fuori contro il Liverpool ha spiegato: “Ad un certo livello non puoi non essere ... Leggi su footdata (Di lunedì 6 dicembre 2021) “E’ stata una bella prestazione, troppo facile per tutti pensare che era scontato. L’abbiamo meritata. Sarebbe stato meglio fare qualche gol in più ma esco dal campo con fiducia e positività”. Così Stefano, tecnico del Milan, al termine del match contro la Salernitana. “Onestamente mi aspettavo qualche squadra in più nella parte alta della. Mi aspettavo Juve, Roma e Lazio più vicine, ma saranno i dettagli e i momenti, le competizioni e gli infortuni che potranno cambiare le prestazioni. Per vincere il campionati serve continuità. Non è importante adesso essere primi o secondo ma l’ammontare dei punti, Non è ildila”, ha aggiunto. Quanto al match da dentro o fuori contro ilha spiegato: “Ad un certo livello non puoi non essere ...

