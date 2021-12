Pfm in concerto a Roma per il Capodanno, sarà l’ultima data del tour omaggio a De Andrè (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma – La Pfm sarà in concerto a Roma per il Capodanno 2022. Il 31 dicembre, infatti, ci sarà l’ultima imperdibile data del fortunatissimo tour “Pfm canta DeAndré” (prodotto da D&D Concerti con il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De André e organizzato da Ventidieci). Appuntamento nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica – Roma per dare insieme il benvenuto al nuovo anno. “PFM canta De André” vedrà sul palco una formazione spettacolare con due ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM), con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, e Michele Ascolese, storico chitarrista di Faber. Biglietti in vendita su TicketOne. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 dicembre 2021)– La Pfminper il2022. Il 31 dicembre, infatti, ciimperdibiledel fortunatissimo“Pfm canta DeAndré” (prodotto da D&D Concerti con il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De André e organizzato da Ventidieci). Appuntamento nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica –per dare insieme il benvenuto al nuovo anno. “PFM canta De André” vedrà sul palco una formazione spettacolare con due ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM), con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, e Michele Ascolese, storico chitarrista di Faber. Biglietti in vendita su TicketOne. L'articolo L'Opinionista.

Ultime Notizie dalla rete : Pfm concerto √ Quando la PFM propose a Frank Zappa di lavorare insieme ... ma una riflessione critica", ricorda Di Cioccio nel libro del '96 "PFM - Due volte nella vita" (... immediatamente dopo la pubblicazione dell'album il gruppo prese parte a un concerto a Roma a sostegno ...

La nuova vita di Sasso, dagli Anthony Laszlo a 'Cercatrova' ...parli della PFM la prima cosa che mi viene in mente è quella volta che mi sono ritrovato a cantare A chi di Fausto Leali insieme a Mauro Pagani nei camerini dell'Alcatraz in occasione di un concerto ...

IN PREVENDITA I BIGLIETTI PER IL CONCERTO DELLA PFM AL TEATRO COLOSSEO La Stampa Pfm in concerto a Roma per il Capodanno, sarà l’ultima data del tour omaggio a De Andrè ROMA - La Pfm sarà in concerto a Roma per il Capodanno 2022. Il 31 dicembre, infatti, ci sarà l’ultima imperdibile data del fortunatissimo tour “Pfm canta ...

Firenze, gli eventi live della settimana Ultimo appuntamento della settimana, mercoledì, è anche un appuntamento con la memoria: Pistoia celebra i 40 del suo festival Blues con “Una serata di Blues a Teatro” al Teatro Manzoni a ingresso libe ...

