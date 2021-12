Papa: vescovo di Parigi vittima di chiacchiericcio, la carne non è tra peccati più gravi (Di lunedì 6 dicembre 2021) Città del Vaticano, 6 dicembre 2021 - L' arcivescovo di Parigi , mons. Michel Aupetit , è stato vittima "del chiacchiericcio" , ma "un uomo al quale hanno tolto la fama così pubblicamente non può ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Città del Vaticano, 6 dicembre 2021 - L' arcidi, mons. Michel Aupetit , è stato"del" , ma "un uomo al quale hanno tolto la fama così pubblicamente non può ...

Advertising

Corriere : Il Papa: «Le dimissioni del vescovo di Parigi? Accettate, ma il peccato della carne non è dei più gravi» - GirolamoMaggio : Si riporta che la visita di vescovo di Roma in Grecia si è conclusa con una piccola sorpresa. Nello specifico, men… - agasso_domenico : “Il vescovo di Parigi? L’ho dimesso per il chiacchiericcio ma il suo peccato carnale non è dei più gravi”. Intervis… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Il Papa: «Le dimissioni del vescovo di Parigi? Accettate, ma il peccato della carne non è dei più gravi» - serenel14278447 : 'ULTIM'ORA Il Papa: «Le dimissioni del vescovo di Parigi? Accettate, ma il peccato della carne non è dei più gravi»… -