Omicidio a Primavalle: Adrian Pascu è morto per una faida tra narcos? (Di lunedì 6 dicembre 2021) Omicidio a Primavalle (Roma): sabato mattina Adrian Pascu è stato ucciso con tre colpi di pistola davanti casa. La vittima ha avuto dei precedenti per furto e, soprattutto, per spaccio: secondo gli investigatori il suo Omicidio potrebbe essere legato ad una faida tra gruppi di narcotrafficanti. Adrian Pascu, 30 anni, è stato ucciso con tre colpi di pistola mentre si trovava davanti all’ascensore di casa sua, in via Francesco Maria Greco 29, tra i quartieri Aurelio e Primavalle (Roma). Getty ImagesLa vittima dell’Omicidio era un uomo di origini romene che lavorava per una pizzeria a Monte Milvio e aveva avuto precedenti per furto e per spaccio di stupefacenti. Per questo motivo, gli investigatori della ... Leggi su ck12 (Di lunedì 6 dicembre 2021)(Roma): sabato mattinaè stato ucciso con tre colpi di pistola davanti casa. La vittima ha avuto dei precedenti per furto e, soprattutto, per spaccio: secondo gli investigatori il suopotrebbe essere legato ad unatra gruppi di narcotrafficanti., 30 anni, è stato ucciso con tre colpi di pistola mentre si trovava davanti all’ascensore di casa sua, in via Francesco Maria Greco 29, tra i quartieri Aurelio e(Roma). Getty ImagesLa vittima dell’era un uomo di origini romene che lavorava per una pizzeria a Monte Milvio e aveva avuto precedenti per furto e per spaccio di stupefacenti. Per questo motivo, gli investigatori della ...

