Innovazione | Robot nei Fast-Food | sempre più bravi e capaci di cucinare per noi

Robot nei Fast-Food: sempre più bravi e capaci di cucinare per noi (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le catene di Fast Food puntano tutto sulla tecnologia. La carenza di manodopera accelera l'automazione. Saranno dei Robot a cucinare per noi? Nel futuro, i Robot cucineranno il nostro cibo – Computermagazine.itAl drive-in ordini il cibo elencando in ordine tutti i prodotti e parlando attraverso un microfono stridente. Dagli altoparlanti della macchina che sta prendendo l'ordine arriva un feedback. Nel display compare il tuo ordine e il totale da pagare. Arrivi alla cassa, paghi ed ecco il tuo sacchetto pronto! Potrebbe essere questa la nuova realtà dei Fast Food? Davvero i nostri ordini verranno presi e preparati da macchine? Ma, cosa più importante, cosa ne sarà dei giovani lavoratori, in che modo verranno sostituiti? Sono queste, tutte le domande che, i milioni di ...

