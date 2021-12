Indonesia: ecco il vulcano che erutta lava di colore blu (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il vulcano che erutta lava di colore blu Il vulcano Kawah Ijen è uno dei vulcani più incredibili al mondo. Soprattutto per il colore della lava di colore blu che espelle quando erutta . Tale fenomeno ha attirato l'attenzione di molti esploratori tra cui, Olivier Grunewald e Regis Etienne, che dopo aver sentito diverse storie al riguardo, hanno deciso di ammirare la lava di colore blu fuoriuscire dal vulcano con i propri occhi. I due uomini hanno trascorso 30 notti filmando la lava di colore blu elettrico fuoriuscire dal vulcano sempre indossando maschere antigas e l’attrezzatura adatta. Perchè Il vulcano ... Leggi su notiziepress (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ilchediblu IlKawah Ijen è uno dei vulcani più incredibili al mondo. Soprattutto per ildelladiblu che espelle quando. Tale fenomeno ha attirato l'attenzione di molti esploratori tra cui, Olivier Grunewald e Regis Etienne, che dopo aver sentito diverse storie al riguardo, hanno deciso di ammirare ladiblu fuoriuscire dalcon i propri occhi. I due uomini hanno trascorso 30 notti filmando ladiblu elettrico fuoriuscire dalsempre indossando maschere antigas e l’attrezzatura adatta. Perchè Il...

