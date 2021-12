In Darfur quasi 50 persone sono state uccise in violenti scontri fra tribù rivali (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tra sabato e domenica quasi cinquanta persone sono state uccise in Darfur, la regione occidentale del Sudan dove dal 2003 al 2006 ci fu una guerra civile e tuttora avvengono violenti scontri fra tribù rivali. Il governatore del Darfur Occidentale Leggi su ilpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tra sabato e domenicacinquantain, la regione occidentale del Sudan dove dal 2003 al 2006 ci fu una guerra civile e tuttora avvengonofra. Il governatore delOccidentale

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: In Darfur quasi 50 persone sono state uccise in violenti scontri fra tribù rivali - LucianaCiolfi : RT @ilpost: In Darfur quasi 50 persone sono state uccise in violenti scontri fra tribù rivali - ilpost : In Darfur quasi 50 persone sono state uccise in violenti scontri fra tribù rivali -

Ultime Notizie dalla rete : Darfur quasi Il medico di Emergency nell'Africa senza vaccini: "È un suicidio sanitario" (di F. Piccinni) ... come fatto con il celebre Il Messia del Darfur - va in scena un'analisi macroscopica e ... Noi qui al centro Salam curiamo pazienti da quasi trenta paesi di tutta l'Africa e ogni cosa è gratuita. Le ...

Il medico di Emergency nell'Africa senza vaccini: "È un suicidio sanitario" ... come fatto con il celebre Il Messia del Darfur - va in scena un'analisi macroscopica e ... Noi qui al centro Salam curiamo pazienti da quasi trenta paesi di tutta l'Africa e ogni cosa è gratuita. Le ...

Zennaro, ennesimo rinvio: i miliziani si danno malati la Nuova di Venezia ... come fatto con il celebre Il Messia del- va in scena un'analisi macroscopica e ... Noi qui al centro Salam curiamo pazienti datrenta paesi di tutta l'Africa e ogni cosa è gratuita. Le ...... come fatto con il celebre Il Messia del- va in scena un'analisi macroscopica e ... Noi qui al centro Salam curiamo pazienti datrenta paesi di tutta l'Africa e ogni cosa è gratuita. Le ...