“Ha truccato le partite…”, clamoroso in Germania: indagine aperta sul big (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo il Klassiker andato in scena in Germania e le pesanti critiche di un giocatore del Dortmund la federcalcio tedesca apre un’indagine. Sabato scorso gli occhi di milioni di appassionati di calcio erano rivolti alla Germania, dove andava in scena Der Klassiker, il “classico” del calcio tedesco tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund arrivato all’edizione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo il Klassiker andato in scena ine le pesanti critiche di un giocatore del Dortmund la federcalcio tedesca apre un’. Sabato scorso gli occhi di milioni di appassionati di calcio erano rivolti alla, dove andava in scena Der Klassiker, il “classico” del calcio tedesco tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund arrivato all’edizione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

britneyacm : Nella Bayernliga ora è vietato anche la libertà di parola (contro un arbitro che ha truccato partite in passato)?… - DIRETTADCM : ?? Per rinfrescarvi la memoria, ecco le parole del classa 2003: “Hummels non stava nemmeno guardando la palla, sta l… - infoitsport : Bellingham, che bordata a Zwayer: 'Ha truccato partite in passato, perché dargli il Klassiker?' - DrugoSniper85 : @Manuelezamattia @sergiopugliese2 @ANNA62348499 Anche perché basta vedere le condanne in calciopoli, cm è possibile… -