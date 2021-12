Goggia | a Lake Louise un tris storico riuscito solo al mito Vonn | “Indescrivibile | fatico a realizzarlo”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Sette vittorie consecutive in sette gare di velocità disputate: non serve altro per descrivere il magico momento di Sofia. Al rientro dall’infortunio al ginocchio destro che le aveva impedito di prendere parte ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo, la 29enne bergamasca ha subito dettato legge dominando completamente il week-end di Coppa del Mondo in programma a. Una località stregata per certi versi per l’azzurra che nel 2013 aveva subito la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, ma che tre anni dopo l’aveva vista sfiorare il successo sia in discesa libera che in supergigante dando così il via a una stagione da record. Rispetto a quel periodo le condizioni sono completamente cambiate e la campionessa olimpica sembra aver maturato quella consapevolezza nei propri mezzi che le ha consentito di seguire le ...

La vittoria della maturità arriva in supergigante, la disciplina nella quale Sofia voleva ... È andata alla grande anche se a Lake Louise l'ultimo giorno è un delirio per me, perché partiamo ...Sofia ha vinto anche il Super G di Lake Louise. Mai una sciatrice italiana aveva vinto per tre giorni di fila in coppa del mondo. Per l'azzurra, 29 anni, e' il 14esimo successo in carriera.