Gazzetta | Inter | in primavera arriverà il rinnovo di Inzaghi fino al 2025 a 6 milioni

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Secondo quanto scrive ladello Sport, l’ha tutte le intenzioni di anticipare il discorso relativo aldel contratto di Simone. Il discorso avrebbe dovuto essere affrontato a fine stagione, invece si anticiperà il tutto alla. Al momento, il contratto del tecnico arrivaal 2023 a 4a stagione. Il club, scrive la rosea, “Già intorno a marzo ci si siederà al tavolo per discutere dell’estensione di un paio d’anni con un adeguamento economico: toccare seiè un orizzonte credibile anche perché Simone sta dimostrando con i fatti di essere salito a un livello superiore del videogioco”. Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News L'articolo ilNapolista.

Beppe Bergomi ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell'Inter di Simone Inzaghi: le parole dell'ex difensore Beppe Bergomi ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell'Inter di Simone Inzaghi. Le parole dell'ex difensore.- "L'...Simone Inzaghi fino al 2025. La dirigenza dell'Inter - come riferisce La Gazzetta dello Sport - è pronta a rinnovare il contratto al tecnico ...La splendida gara giocata all'Olimpico contro la Roma, ha messo in evidenza tutti i dogmi del calcio di Simone Inzaghi: squadra bella, corta, coraggiosa, che diverte e si diverte. La partita contro l'...