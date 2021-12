Ex agente Koulibaly | “Vi spiego perché la sua assenza è un problema per il Napoli”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss, è intervenuto l’ex procuratore di Kalidou, Bruno Satin. Ha parlato dell’del suo ex interessato e l’effetto che ha sul. Di seguito le sue parole:, Kalidou“L’di Kalidou è unper il, al di là della qualità del giocatore, c’è il suo carisma, la personalità che viene a mancare. Quando non c’è manca un leader,lui dà sempre tanti consigli ai compagni“. “A gennaio non ci sarà per la Coppa d’Africa. Spalletti forse sta cercando il modulo giusto per sopperire alla sua”.

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: KOULIBALY - L'ex agente Satin: 'Napoli, l'assenza di Kalidou è un problema, perché viene a mancare il suo carisma e la… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KOULIBALY - L'ex agente Satin: 'Napoli, l'assenza di Kalidou è un problema, perché viene a mancare il suo carisma e la… - susydigennaro : RT @napolimagazine: KOULIBALY - L'ex agente Satin: 'Napoli, l'assenza di Kalidou è un problema, perché viene a mancare il suo carisma e la… - apetrazzuolo : KOULIBALY - L'ex agente Satin: 'Napoli, l'assenza di Kalidou è un problema, perché viene a mancare il suo carisma e… - napolimagazine : KOULIBALY - L'ex agente Satin: 'Napoli, l'assenza di Kalidou è un problema, perché viene a mancare il suo carisma e… -

Ultime Notizie dalla rete : agente Koulibaly

Bruno Satin, ex procuratore di Malcuit e, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie... suo: "Ci siamo sentiti pochissimi minuti fa. Non si aspettava nemmeno lui questa chiamata. ... "Chiaramente, rappresenta un esempio sotto tanti punti di vista per lui" CalcioNapoli24.it ...Bruno Satin, ex procuratore di Kalidou Koulibaly, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ...Non era in campo a causa dei guai fisici che ne stanno condizionando il rendimento in questa fase della stagione, ma Lorenzo Insigne è riuscito a essere comunque protagonista. Il capitano ...