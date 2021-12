Empoli - Udinese 3-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non sappiamo dove questo Empoli possa arrivare, ma sta di fatto che una squadra neopromossa che dopo sedici giornate si ritrova con 23 punti (a meno quattro dalla zona Europa), è di fatto un risultato eccezionale. Anche contro l'... Leggi su today (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non sappiamoquestopossa arrivare, ma sta di fatto che una squadra neopromossa che dopo sedici giornate si ritrova con 23 punti (a meno quattro dalla zona Europa), è di fatto un risultato eccezionale. Anche contro l'...

Advertising

sportface2016 : #EmpoliUdinese, #Samir ammonito: era diffidato, salta il #Milan - spaziocalcio : #SerieA, un eurogol di João Pedro in rovesciata dà al #Cagliari il quarto pareggio di fila. #Empoli di rimonta sull… - laziopress : SERIE A | L’Empoli rimonta e batte l’Udinese. Pareggio tra Cagliari e Torino - zazoomblog : Empoli - Udinese le pagelle: Bajrami gol e assist per il 75. Beto non gira: 5 - #Empoli #Udinese #pagelle: #Bajrami - Libero_official : I posticipi del 16esimo turno di #SerieA: pareggio tra #Cagliari e #Torino, l'#Empoli batte in rimonta l'#Udinese… -