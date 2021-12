Elezioni: dubbi Conte su suppletive Roma, chiesto da più parti ma restano perplessità (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Fortissime perplessità", ovvero "è più no che sì". Così all'Adnkronos fonti vicine al leader del M5S, Giuseppe Conte, riguardo alle possibilità che l'ex premier accetti di candidarsi alle suppletive per il seggio lasciato libero da Roberto Gualtieri. Di correre "gli è stato chiesto da più parti" e Conte "non ha ancora sciolto la riserva", ma al momento sulla possibilità di candidarsi prevarrebbe il no -racconta chi lo ha sentito in queste ore-, anche se una decisione definitiva non è stata ancora presa. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021), 6 dic. (Adnkronos) - "Fortissime", ovvero "è più no che sì". Così all'Adnkronos fonti vicine al leader del M5S, Giuseppe, riguardo alle possibilità che l'ex premier accetti di candidarsi alleper il seggio lasciato libero da Roberto Gualtieri. Di correre "gli è statoda più" e"non ha ancora sciolto la riserva", ma al momento sulla possibilità di candidarsi prevarrebbe il no -racconta chi lo ha sentito in queste ore-, anche se una decisione definitiva non è stata ancora presa.

Advertising

TV7Benevento : Elezioni: dubbi Conte su suppletive Roma, chiesto da più parti ma restano perplessità... - iamcristianesp : Per chi avesse ancora dubbi su Renzi questa è la prova certa del suo collocamento politico alle prossime elezioni.… - LucaMercalli1 : @NicolaPorro Draghi starà in un posto di massimo prestigio sino alla sua morte non è che ci siano dubbi indietro no… - ArrigoBazzocchi : @bastapopulismo Penso che quella di Renzi fosse una bufala : Draghi al governo fino al 2023 poi elezioni, anche se… - MAXGUADALAXARA : RT @gaetaspia: A Gaeta le elezioni sono un gioco da ragazzi! Niente più dubbi o errori, è arrivata la app #AChiAppartien che riconosce i ca… -