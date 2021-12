Come ottenere il super green pass (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dal 6 dicembre è entrato in vigore il super green pass, che va ad affiancarsi al green pass base. Il super green pass è la certificazione che si ottiene con la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19, al contrario il green pass normale viene assegnato solo con l’esito negativo di un tampone, sia molecolare che L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dal 6 dicembre è entrato in vigore il, che va ad affiancarsi albase. Ilè la certificazione che si ottiene con la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19, al contrario ilnormale viene assegnato solo con l’esito negativo di un tampone, sia molecolare che L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

matteosalvinimi : Nel Paese che vogliamo lasciare ai nostri figli non ci sono disuguaglianze e cittadini dimenticati, per questo la L… - benjamn_boliche : RT @fanpage: Al via da oggi #6dicembre il Super Green pass, che scatta già dalla zona bianca, e che resterà in vigore fino al 15 gennaio. C… - ProximaRadio : 'This is fine” di @deadmau5 e Portugal.The Man potrebbe diventare la prima canzone distribuita esclusivamente come… - ___bookworm : RT @emmadelreadahoe: +l'asticella dei diritti civili (ma pochino badate bene, e se nemmeno questo siamo riusciti ad ottenere cosa speriamo… - dariopetisso : RT @italianarmyfam_: prima collaborazione dei due media è stata prodotta come un set di 3 copertine per <Vogue Corea> e 8 copertine per <GQ… -