Codice della strada, in quanti si fermano per fare attraversare i pedoni? (Di lunedì 6 dicembre 2021) La riforma del Codice della strada è entrata in vigore . Tra le nuove disposizioni, oltre a quelle riguardanti i monopattini e l'utilizzo di device mentre si è al volante, è stata introdotta una norma ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 6 dicembre 2021) La riforma delè entrata in vigore . Tra le nuove disposizioni, oltre a quelle riguardanti i monopattini e l'utilizzo di device mentre si è al volante, è stata introdotta una norma ...

Advertising

LaDonna_Cannone : @DonChis67169310 @zen_blues_ Ie multe per il codice della strada sono tutt’altra cosa - Fausto77969754 : @Marchese_OC Alla Ritmo: infrazione per superamento limite <10km/h. Mi piace pensare che il conducente della Ritmo… - TIM4ULuca : @lippi_leo @TIM_Official Ciao Leonardo, indicami in un messaggio privato la tua esigenza, il numero telefonico inte… - andrea_bonocore : RT @Borghi_Tv: @famiglieinrsa @Mauro26739276 Sicuri che sia legale? Non permettere l'accesso all'ospedale per visitare un degente x il cod… - marcelloc24 : RT @PapagniGrace: Sulla scia dell'Austria e della Germania che bloccano i non vaccinati, il leader dell'UE chiede di eliminare il codice di… -