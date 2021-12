Catania | Baldini | “Il derby? Col Palermo per riprenderci i punti persi a Latina”

Advertising

NotiziarioC : Catania, mister Baldini: «Ci concentreremo per il derby col Palermo» - ILOVEPACALCIO : Catania sconfitto a Latina. Baldini: «Adesso derby contro il Palermo da giocare con cattiveria» - Ilovepalermocalcio - Mediagol : Catania, Baldini pensa già al derby: “Vinciamo a Latina, poi stadio pieno vs Palermo” - tifosipalermoit : Gli etnei già proiettati al match con Brunori&C. Le gambe a Latina e la testa alla gara contro il Palermo come se… - Mediagol : Catania, Baldini: “Penalizzazione? Vogliamo riprendere ciò che abbiamo perso” -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Baldini

... anche a seguito dei già citati ripetuti cambi tecnici e tattici di. Mai una volta si è riusciti a mettere Moro in condizione di battere a rete. E, se non segna lui (o Russini), ilva ...Unin partita soltanto nella fase iniziale, poi il black out degli uomini diche vanno in sofferenza e non riescono in mezzo al campo ad arginare le ripartenze dei padroni di casa. ...Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Catania dopo la sconfitta rimediata sul campo del Latina. Domenica la sfida contro il Palermo ...Mister Francesco Baldini commenta la sconfitta del suo Catania a Latina: "Purtroppo è un periodo in cui al primo tiro in porta subito, prendiamo gol. Avevamo fatto mezz'ora di buonissimo calcio, aveva ...