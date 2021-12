Cagliari-Torino 1-1, Mazzarri: “Se c’era una squadra che doveva vincere eravamo noi” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Nel primo tempo il Torino è andato in vantaggio senza un tiro in porta, per i ragazzi è stato tutto in salita. I numeri lo dicono, abbiamo creato complessivamente di più. Abbiamo avuto un’inerzia nella loro metà campo, poi nel finale abbiamo rischiato di prendere gol, ma se c’era una squadra che doveva vincere non era il Torino ma il Cagliari. Noi oggi volevamo vincere, quattro pareggi sì, ma due sono mancate vittorie”. Lo ha detto l’allenatore del Cagliari, Walter Mazzarri, al termine del pareggio casalingo contro il Torino: “Abbiamo rischiato nel finale, contro una squadra forte come il Torino poi puoi rischiare anche di perdere, è una partita che va apprezzata la ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) “Nel primo tempo ilè andato in vantaggio senza un tiro in porta, per i ragazzi è stato tutto in salita. I numeri lo dicono, abbiamo creato complessivamente di più. Abbiamo avuto un’inerzia nella loro metà campo, poi nel finale abbiamo rischiato di prendere gol, ma seunachenon era ilma il. Noi oggi volevamo, quattro pareggi sì, ma due sono mancate vittorie”. Lo ha detto l’allenatore del, Walter, al termine del pareggio casalingo contro il: “Abbiamo rischiato nel finale, contro unaforte come ilpoi puoi rischiare anche di perdere, è una partita che va apprezzata la ...

