Cagliari | Mazzarri | «Fatto più del Torino | meritavamo di vincere»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 7 dicembre 2021) Walter, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita dopo il pari con ilL’allenatore delWalterha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a seguito della partita contro il. DICHIARAZIONI – «Il primo tempo senza un tiro in porta ilsi è trovato in vantaggio. Per noi è stata una partita in salita, ma abbiamopiù di loro. Un paio di contropiede li hanno fatti risalire e abbiamo rischiato. È stata una partita equilibrata, ma noidi più la vittoria.Noi oggi volevamo. Vero che sono quattro risultati consecutivi, ma due sono state vittorie mancate. Anche oggii tre ...