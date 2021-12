Buche sulla via del Mare, La Città Metropolitana: ” Se non riusciamo a ripararla, la chiudiamo” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Albano Laziale. Da tempo, ormai, le condizioni del manto stradale sulle provinciali di via del Mare, Ardeatina e Via Cancelliera sono tali da mettere a rischio la vita dei cittadini in transito ogni giorno su quelle strade. Alle volte, poi, il rischio si concretizza con conseguenze tragiche e disastrose. Così come è accaduto nel pomeriggio di sabato scorso, a Pavona, precisamente all’altezza dell’incrocio con via Udine. In quell’orrenda occasione, il conducente di uno scooter è stato sbalzato fuori dal motociclo a causa di una profonda buca sulla carreggiata. L’uomo, poi, è finito frontalmente sulla macchina che veniva dal lato opposto ed ha perso tragicamente la vita sul colpo. Ormai non servono più a nulla i cartelli né l’abbassamento dei limiti di velocità, che sembrano essere solamente dei palliativi per aggirare il problema e non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Albano Laziale. Da tempo, ormai, le condizioni del manto stradale sulle provinciali di via del, Ardeatina e Via Cancelliera sono tali da mettere a rischio la vita dei cittadini in transito ogni giorno su quelle strade. Alle volte, poi, il rischio si concretizza con conseguenze tragiche e disastrose. Così come è accaduto nel pomeriggio di sabato scorso, a Pavona, precisamente all’altezza dell’incrocio con via Udine. In quell’orrenda occasione, il conducente di uno scooter è stato sbalzato fuori dal motociclo a causa di una profonda bucacarreggiata. L’uomo, poi, è finito frontalmentemacchina che veniva dal lato opposto ed ha perso tragicamente la vita sul colpo. Ormai non servono più a nulla i cartelli né l’abbassamento dei limiti di velocità, che sembrano essere solamente dei palliativi per aggirare il problema e non ...

