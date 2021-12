Bruxelles verso il riconoscimento dei rider come lavoratori dipendenti

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Sarà una rivoluzione per idelle consegne a domicilio, ma anche per tutti gli altridelle piattaforme digitali. Mercoledì 8 dicembre – scrive Repubblica – la Commissione europea approverà il pacchetto lavoro messo a punto dal commissario per l’occupazione e gli affari sociali Nicolas Schmit. E tra le misure portanti c’è ildel lavoro per le piattaforme, dai fattorini agli autisti di Uber,rapporto subordinato a tutti gli effetti. Sostanzialmente, viene cancellato il dogma dell’attività autonoma e indipendente a cui finora si sono appigliate molte delle società della gig economy, nonostante i pronunciamenti contrari di svariati tribunali europei. I giganti dell’economia digitale hanno sempre consideratoe autistiprestatori d’opera ...