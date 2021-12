Avellino-Bari 1-1 Calcio serie C girone C (Di martedì 7 dicembre 2021) Antenucci e Kanoute hanno siglato i gol del pareggio fra Avellino e Bari. Con il risultato del “Partenio” i biancorossi pugliesi, in testa alla classifica del campionato di Calcio di serie C girone C, hanno cinque punti di vantaggio sul Palermo secondo. L'articolo Avellino-Bari 1-1 <small class="subtitle">Calcio serie C girone C</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 7 dicembre 2021) Antenucci e Kanoute hanno siglato i gol del pareggio fra. Con il risultato del “Partenio” i biancorossi pugliesi, in testa alla classifica del campionato didiC, hanno cinque punti di vantaggio sul Palermo secondo. L'articolo1-1 C proviene da Noi Notizie..

