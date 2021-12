"A 15 anni mia nipote Victoria ha visto la mamma morire. Le aveva tenuto la mano per 3 mesi" (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Mia nipote Victoria ha sofferto molto, ha visto morire la sua mamma quando aveva 15 anni”. Elin Uhrbrand, nonna materna della bassista dei Maneskin, in una lunga intervista al settimanale “Dipiù” ha raccontato il dramma che ha colpito la sua famiglia. “Jeanett, mia figlia, quando ha capito che avrebbe perso la battaglia contro il male che la stava consumando chiese di andare in Danimarca. Victoria volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine” racconta la donna. Victoria è stata vicino alla madre: “Per tre mesi ha vegliato sulla sua mamma, per tre mesi le ha tenuto la mano. Fino all’ultimo giorno. Fino a quando le ha detto addio. È stato ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Miaha sofferto molto, hala suaquando15”. Elin Uhrbrand, nonna materna della bassista dei Maneskin, in una lunga intervista al settimanale “Dipiù” ha raccontato il dramma che ha colpito la sua famiglia. “Jeanett, mia figlia, quando ha capito che avrebbe perso la battaglia contro il male che la stava consumando chiese di andare in Danimarca.volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine” racconta la donna.è stata vicino alla madre: “Per treha vegliato sulla sua, per trele hala. Fino all’ultimo giorno. Fino a quando le ha detto addio. È stato ...

