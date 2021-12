«Uniti per la nostra libertà»: a Bruxelles 8 mila persone marciano verso i palazzi Ue contro le misure anti Covid – Il video (Di domenica 5 dicembre 2021) In 8 mila al grido di «libertà!» hanno marciato oggi, 5 dicembre, nel centro di Bruxelles per protestare contro l’inasprimento delle restrizioni anti Covid imposte dal governo belga nel tentativo di contrastare l’ultimo picco di casi. Decine gli striscioni che si sono alternati lungo il serpentone umano che ha sfilato per le vie della città: il più quotato quello che recita «Uniti per la nostra libertà, i diritti e i nostri figli». I manifestanti hanno marciato verso i palazzi dell’Unione Europea. Tra la folla presenti anche diversi No vax, che mostravano cartelli contro la campagna vaccinale. Il tuo browser non supporta il tag iframe Le nuove ... Leggi su open.online (Di domenica 5 dicembre 2021) In 8al grido di «!» hanno marciato oggi, 5 dicembre, nel centro diper protestarel’inasprimento delle restrizioniimposte dal governo belga nel tentativo di contrastare l’ultimo picco di casi. Decine gli striscioni che si sono alternati lungo il serpentone umano che ha sfilato per le vie della città: il più quotato quello che recita «per la, i diritti e i nostri figli». I manifesthanno marciatodell’Unione Europea. Tra la folla presenti anche diversi No vax, che mostravano cartellila campagna vaccinale. Il tuo browser non supporta il tag iframe Le nuove ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - forumJuventus : Chiellini: 'Indagini? Quando si parla di Juve vengono sempre amplificate. L'appello di martedì era rivolto anche ai… - teatrolafenice : ?? L’ultima giornata e serata di prove prima dello spettacolo di domani e domenica sono cominciate ora. Il Coro e l’… - Matador1337 : RT @Bionda_Sagace: @lordfed3 Io 6 agosto. Sicilia. Non mi hanno fatto varcare una linea immaginaria all'aperto per visitare il tempio di Se… - wamnews_italian : Emirati Arabi Uniti sono in grado di esportare idrogeno rinnovabile in Europa in futuro: commissario UE per l'Energ… -

Ultime Notizie dalla rete : Uniti per Matteo Salvini, la bomba (con Giorgetti al suo fianco): "Chi vuole dividere il centrodestra". Lega, nuovi assetti Ci volevano i giovani della Lega e il caro bollette per far salire sullo stesso palco Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti e farli schierare dalla ... gli Stati Uniti e la Francia vanno in quella ...

"Uniti per la nostra libertà": a Bruxelles 8 mila persone marciano verso i palazzi Ue contro le misure anti Covid - Il Decine gli striscioni che si sono alternati lungo il serpentone umano che ha sfilato per le vie della città: il più quotato quello che recita "Uniti per la nostra libertà, i diritti e i nostri figli".

Covid, da pandemia crescita bisogni tecnologie per 80% avvocati Ue e Usa Il settore legale ritiene che la trasformazione digitale e l’utilizzo della tecnologia siano fondamentali per ottenere risultati migliori con servizi ad alto valore che garantiscano maggiori produttiv ...

Fauci: "Appena avremo più dati stop ai divieti per chi arriva dall'Africa meridionale" Il virologo numero uno degli Stati uniti, consulente della Casa Bianca per la pandemia di coronavirus: "Eliminare le restrizioni in un tempo ragionevole" ...

Ci volevano i giovani della Lega e il caro bollettefar salire sullo stesso palco Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti e farli schierare dalla ... gli Statie la Francia vanno in quella ...Decine gli striscioni che si sono alternati lungo il serpentone umano che ha sfilatole vie della città: il più quotato quello che recita "la nostra libertà, i diritti e i nostri figli".Il settore legale ritiene che la trasformazione digitale e l’utilizzo della tecnologia siano fondamentali per ottenere risultati migliori con servizi ad alto valore che garantiscano maggiori produttiv ...Il virologo numero uno degli Stati uniti, consulente della Casa Bianca per la pandemia di coronavirus: "Eliminare le restrizioni in un tempo ragionevole" ...