Ultime Notizie Roma del 05-12-2021 ore 08:10 (Di domenica 5 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio corre la campagna vaccinale spinta Soprattutto dalle terze dosi 423611 per un totale di quasi 8 milioni le somministra in complessive sono state 480 6599 portando il totale a quota 97 milioni 959 mila 273 nuovo re corda per le richieste di Green Park 1240000 703 da lunedì entrano in vigore le nuove regole del Super Grill nelle Ultime 24 ore i casi positivi Secondo i dati del Ministero della Salute sono stati 16632 75 le vittime in un giorno il tasso di positività al 2,6%i pazienti in terapia intensiva sono 732 24 in più rispetto alle precedenti 24 ore 5428 nei reparti ordinari 43 in più rispetto alle precedenti 24 ore e verosimile che nel primo semestre del prossimo anno arrivi la vaccinazione per i bambini da 0 a 5 anni così Giorgio Palù presidente ... Leggi su romadailynews (Di domenica 5 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio corre la campagna vaccinale spinta Soprattutto dalle terze dosi 423611 per un totale di quasi 8 milioni le somministra in complessive sono state 480 6599 portando il totale a quota 97 milioni 959 mila 273 nuovo re corda per le richieste di Green Park 1240000 703 da lunedì entrano in vigore le nuove regole del Super Grill nelle24 ore i casi positivi Secondo i dati del Ministero della Salute sono stati 16632 75 le vittime in un giorno il tasso di positività al 2,6%i pazienti in terapia intensiva sono 732 24 in più rispetto alle precedenti 24 ore 5428 nei reparti ordinari 43 in più rispetto alle precedenti 24 ore e verosimile che nel primo semestre del prossimo anno arrivi la vaccinazione per i bambini da 0 a 5 anni così Giorgio Palù presidente ...

