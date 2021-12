Termini | degrado infinito | nigeriano semina il terrore con un coltello | gli agenti non sanno che fare Video

(Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic —senza fine alla Stazione: ieri pomeriggio unha estratto un grossoe dato in escandescenza eto iltra i passanti, tenendo in scacco un nutrito gruppo didi polizia.il panico aIn un quadrante della città sempre più ostaggio di immigrazione clandestina, delinquenza esono ormai una triste e pericolosa consuetudine i vergognosi siparietti che vedono coinvolti extracomunitari brandire armi sotto effetto di sostanze e minacciare i passanti. Il più clamoroso e recente è stato l’exploit di un ghanese, avvenuto il giugno scorso: lo straniero, armato di, si è scagliato contro le ...

Advertising

GiovanniDiRenz7 : RT @IlPrimatoN: Ennesimo edificante siparietto a base di integrazione - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Ennesimo edificante siparietto a base di integrazione - RevengeEmi : RT @HoaraBorselli: Terrore a #Termini Nigeriano armato di coltello contro i poliziotti Violenza figlia di un degrado che trova complicità n… - IlPrimatoN : Ennesimo edificante siparietto a base di integrazione - g69landi : RT @HoaraBorselli: Terrore a #Termini Nigeriano armato di coltello contro i poliziotti Violenza figlia di un degrado che trova complicità n… -

Ultime Notizie dalla rete : Termini degrado

Il Resto del Carlino

... che la sottoscritta consigliera ha il dovere di segnalare l'imbarazzante scenario die di ... in caso contrario, se si prevede di farla, ed in che. Si invita l'Amministrazione ...... raggiungendo risultati straordinari indi quantità di patrimonio residenziale pubblico e ... monitora e previene situazioni di isolamento, emarginazione eurbano e sociale, attività ...Per lo più in borghese, i vigili che compongono il nuovo reparto svolgono le attività con veicoli di copertura. Il comandante della Polizia Locale Claudio Rimondi: "Combattiamo l’inciviltà e l’abusivi ...La direttiva che il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha inviato a tutti i prefetti d'Italia, sollecita interventi dei prefetti, analoghi a quelli già adottati a Bologna e Firenze, per contrastare ...