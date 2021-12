Tempi difficili nel sud degli Stati Uniti (Di domenica 5 dicembre 2021) di Rock Reynolds Una bella storia non ha mai bisogno di paroloni. Una bella storia si racconta da sé. Così è sempre stato, dalla notte dei Tempi o, se preferite, da quando l'uomo ha avvertito la ... Leggi su globalist (Di domenica 5 dicembre 2021) di Rock Reynolds Una bella storia non ha mai bisogno di paroloni. Una bella storia si racconta da sé. Così è sempre stato, dalla notte deio, se preferite, da quando l'uomo ha avvertito la ...

Ultime Notizie dalla rete : Tempi difficili Tempi difficili nel sud degli Stati Uniti Tempi difficili (Elliot, traduzione di Marco Piva, pagg 184, euro 16) dell'americano Les Edgerton è esattamente quel tipo di storia, fin dalle prime righe. Se un beniamino dei lettori italiani come ...

