Super Green Pass, ecco cosa si può fare e cosa no. Le Faq del Governo (Di domenica 5 dicembre 2021) In vista dell’entrata in vigore del decreto che introduce il Green Pass rafforzato, il Governo ha pubblicato le Faq per chiarire i punti ancora in sospeso. Il documento, 8 pagine, indica quali sono le attività consentite senza Green Pass, con Pass ‘base’ e con il certificato ‘rafforzato’ in 13 ambiti: spostamenti, impianti di sci, lavoro, accesso a esercizi e uffici, scuola e università, strutture socio-sanitarie, bar e ristoranti (esclusi quelli nelle strutture ricettive), strutture ricettive, attività sportive in strutture pubbliche e private, attività ed eventi culturali, eventi sportivi, attività ricreative, concorsi pubblici. Per accedere ai centri commerciali non servirà il Green Pass ma se la Regione o il Comune Passano in ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 5 dicembre 2021) In vista dell’entrata in vigore del decreto che introduce ilrafforzato, ilha pubblicato le Faq per chiarire i punti ancora in sospeso. Il documento, 8 pagine, indica quali sono le attività consentite senza, con‘base’ e con il certificato ‘rafforzato’ in 13 ambiti: spostamenti, impianti di sci, lavoro, accesso a esercizi e uffici, scuola e università, strutture socio-sanitarie, bar e ristoranti (esclusi quelli nelle strutture ricettive), strutture ricettive, attività sportive in strutture pubbliche e private, attività ed eventi culturali, eventi sportivi, attività ricreative, concorsi pubblici. Per accedere ai centri commerciali non servirà ilma se la Regione o il Comuneano in ...

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - NicolaPorro : ??Le ricette inutili di #Ricciardi, le trame sul #Quirinale, i grillini che non vogliono restituire i soldi. Questo… - Corriere : Brunetta: «Con il green pass boom di immunizzati. L’obbligo vaccinale? Adesso non serve» - LauraCarrese : @Henry84530317 - paolo_r_2012 : RT @ElioLannutti: Super Green Pass: cosa serve da domani -