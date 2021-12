Shock in Egitto | allenatore muore di infarto dopo il gol decisivo

(Di domenica 5 dicembre 2021) Tragica notizia quella che arriva dall’il tecnico Adham Al-Selehdar,dell’Al-Majd Al-Iskandari è deceduto in campo in seguito ad un. Il cuore dell’non ha rettoche la propria squadra ha segnato il gol vittoria al 92’. La gioia del gol è costata la vita al tecnico che nonostante il pronto intervento dei soccorsi, non è riuscito a salvarsi. A dare la notizia è stato il club tramite i propri canali ufficiali.

