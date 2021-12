Sci di fondo | la Russia vince la staffetta femminile a Lillehammer! Seconda la Svezia | Norvegia terza

Leggi su oasport

(Di domenica 5 dicembre 2021) Un’entusiasmante lotta a tre nelladella Coppa del Mondo di sci di2021-2022 si conclude con la vittoria dellaI con Yulia Stupak, Natalia Nepryaeva, Tatiana Sorina e Veronika Stepanova. Podio completato daI (Emma Ribom, Frida Karlsson, Ebba Andersson e Moa Olsson) eI (Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug ed Helene Marie Fossesholm). Sin dal primo cambio, le tre posizioni davanti a tutte non sono mai state in dubbio: se, infatti, nella prima frazione c’era la Germania davanti con Katharina Hennig, dal quinto km in poiI (grazie a una gran rimonta di Frida Karlsson),I eI hanno stabilmente occupato le posizioni sul podio. Finale spettacolare e ...