Sassuolo, Raspadori: “Grande reazione, felice per il gol. 2-2? C’è stato lo spirito” (Di domenica 5 dicembre 2021) Le parole dell'attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori, a margine del pareggio maturato in casa dello Spezia Leggi su mediagol (Di domenica 5 dicembre 2021) Le parole dell'attaccante del, Giacomo, a margine del pareggio maturato in casa dello Spezia

Advertising

SassuoloUS : FINALE | #SpeziaSassuolo 2?-2? Il Sassuolo non molla mai! Dopo essere andati sotto di due reti, per la seconda vol… - Mediagol : Sassuolo, Dionisi: “Raspadori determinante, gara ostica. Rimonta? Segnale importante” - repubblica : Spezia-Sassuolo 2-2: liguri in fuga, Raspadori li riprende [di Federico Sala] - Mediagol : Sassuolo, Raspadori: “Grande reazione, felice per il gol. 2-2? C’è stato lo spirito” - IlModeratoreWeb : Raspadori salva il Sassuolo, doppietta e 2-2 a La Spezia - -