Salario minimo: la direttiva per una transizione sostenibile e inclusiva (Di domenica 5 dicembre 2021) Ce lo dice l'Europa. Ma stavolta (guarda caso?) preferiamo non ascoltare. L'11 novembre 2021, il Parlamento europeo ha votato a maggioranza una nuova direttiva per l'introduzione in tutta l'Unione del ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 5 dicembre 2021) Ce lo dice l'Europa. Ma stavolta (guarda caso?) preferiamo non ascoltare. L'11 novembre 2021, il Parlamento europeo ha votato a maggioranza una nuovaper l'introduzione in tutta l'Unione del ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Il Movimento 5 Stelle non transige, ci batteremo senza sosta fino a ottenere la firma sulla legge che introduce in… - GiuseppeConteIT : La mia intervista a #LiveIn2021 di SkyTg24: - SkyTG24 : Giuseppe Conte a #LiveIn2021: 'I giovani sono quelli che soffrono di più. Per questo il M5S non transigerà. Bisogna… - manupiemo : RT @givagivaz: Oh se poi 4000€ netti al mese non sono da considerare uno stipendio per ricchi tanto vale stabilirlo come salario minimo cos… - Hanairoh1 : RT @givagivaz: Oh se poi 4000€ netti al mese non sono da considerare uno stipendio per ricchi tanto vale stabilirlo come salario minimo cos… -