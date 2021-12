Mossa Pd in chiave Quirinale: il seggio di Gualtieri per Conte (Di domenica 5 dicembre 2021) L’offerta del Pd a Giuseppe Conte si è materializzata negli ultimi giorni e – salvo complicazioni del percorso – riceverà risposta entro domani, dopodomani al massimo. Il leader dei Cinquestelle potrebbe diventare il candidato di coalizione per il prestigioso (e finora blindato) collegio di Roma 1, lasciato libero dal sindaco Gualtieri e prima di lui da Gentiloni. Un’offerta maturata nelle file dell’attivissimo Pd romano, che il Nazareno non conferma ma che sarebbe stata sigillata da una telefonata tra Enrico Letta e Conte, che si è preso alcune ore per pensarci. Letta si è mosso in stretta sinergia con Zingaretti e con lo stesso Gualtieri nell’ottica della candidatura più “funzionale”. L’obiettivo è duplice. Il primo, esplicito: rinsaldare l’alleanza con M5S che il segretario Dem considera “strutturale e strategica” ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 5 dicembre 2021) L’offerta del Pd a Giuseppesi è materializzata negli ultimi giorni e – salvo complicazioni del percorso – riceverà risposta entro domani, dopodomani al massimo. Il leader dei Cinquestelle potrebbe diventare il candidato di coalizione per il prestigioso (e finora blindato) collegio di Roma 1, lasciato libero dal sindacoe prima di lui da Gentiloni. Un’offerta maturata nelle file dell’attivissimo Pd romano, che il Nazareno non conferma ma che sarebbe stata sigillata da una telefonata tra Enrico Letta e, che si è preso alcune ore per pensarci. Letta si è mosso in stretta sinergia con Zingaretti e con lo stessonell’ottica della candidatura più “funzionale”. L’obiettivo è duplice. Il primo, esplicito: rinsaldare l’alleanza con M5S che il segretario Dem considera “strutturale e strategica” ...

Advertising

HuffPostItalia : Mossa Pd in chiave Quirinale: il seggio di Gualtieri per Conte - maxvado : le avventure di cane Renato : i ricchissimi frati dell’ordine minore francescano avevano chiuso a chiave l’unico ac… - marrkino : @amodeomatrix ottima mossa anche in chiave preventiva... -