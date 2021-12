Mediaset sotto choc, attentato a Maria de Filippi: “L’ho visto, voleva vendicarsi” Salva per miracolo, Fan terrorizzati (Di domenica 5 dicembre 2021) Maria De Filippi, oggi sessantenne, non è solo la regina della televisione italiana e uno dei pigmalioni più importanti, capace di lanciare talenti come Emma Marrone o Alessandra Amoroso, ma è anche una donna che nella sua vita ha vissuto in prima persona il terrore per essere sfuggita, solo per una serie di fortuite coincidenze, a un attentato: quello di cui è stata protagonista con l’allora non ancora marito, Maurizio Costanzo. Era il 14 maggio del 1993, quando i due sono riusciti a Salvarsi per miracolo solo decidendo all’ultimo di cambiare l’auto con cui avrebbero dovuto viaggiare. Quel giorno, all’altezza di Via Fauro a Roma, un’autobomba è esplosa appena 4 secondi dopo il passaggio dell’auto di Costanzo e di Maria. Sono passati 28 anni da quell’attentato ... Leggi su cityroma (Di domenica 5 dicembre 2021)De, oggi sessantenne, non è solo la regina della televisione italiana e uno dei pigmalioni più importanti, capace di lanciare talenti come Emma Marrone o Alessandra Amoroso, ma è anche una donna che nella sua vita ha vissuto in prima persona il terrore per essere sfuggita, solo per una serie di fortuite coincidenze, a un: quello di cui è stata protagonista con l’allora non ancora marito, Maurizio Costanzo. Era il 14 maggio del 1993, quando i due sono riusciti arsi persolo decidendo all’ultimo di cambiare l’auto con cui avrebbero dovuto viaggiare. Quel giorno, all’altezza di Via Fauro a Roma, un’autobomba è esplosa appena 4 secondi dopo il passaggio dell’auto di Costanzo e di. Sono passati 28 anni da quell’...

