Love is in the air, trame dal 6 al 10 dicembre: Serkan rivuole Eda (Di domenica 5 dicembre 2021) Equivoci e bugie saranno il fulcro della nuova settimana di programmazione di Love is in the air, come preannunciano le trame dal 6 al 10 dicembre. L'incontro inaspettato di Eda e Serkan, dopo ben cinque anni, ha ufficializzato l'inizio alla seconda stagione della seguitissima serie turca e i due ex fidanzati continueranno a frequentarsi. La Yildiz, però, pregherà Bolat di andarsene dall'hotel dove lei vive e lavora e lui, dispiaciuto per quella richiesta, si sfogherà con Aydan che, dal canto suo, per tenere d'occhio la situazione, otterrà un lavoro come arredatrice d'interni. In seguito, affinché Serkan non scopra la verità su Kiraz, Melek e d Ayfer gli faranno credere che la piccola sia figlia della giovane e di Burak. Intanto, Engin e Piril avranno problemi organizzativi per quanto concerne gli ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 5 dicembre 2021) Equivoci e bugie saranno il fulcro della nuova settimana di programmazione diis in the air, come preannunciano ledal 6 al 10. L'incontro inaspettato di Eda e, dopo ben cinque anni, ha ufficializzato l'inizio alla seconda stagione della seguitissima serie turca e i due ex fidanzati continueranno a frequentarsi. La Yildiz, però, pregherà Bolat di andarsene dall'hotel dove lei vive e lavora e lui, dispiaciuto per quella richiesta, si sfogherà con Aydan che, dal canto suo, per tenere d'occhio la situazione, otterrà un lavoro come arredatrice d'interni. In seguito, affinchénon scopra la verità su Kiraz, Melek e d Ayfer gli faranno credere che la piccola sia figlia della giovane e di Burak. Intanto, Engin e Piril avranno problemi organizzativi per quanto concerne gli ...

