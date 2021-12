LIVE Sport Invernali, 5 dicembre in DIRETTA: Dominik Fischnaller trionfa nella sprint di Sochi! (Di domenica 5 dicembre 2021) SEGUI LA DIRETTA SU OA Sport CON UN SOLO CLIC PROGRAMMA Sport Invernali 5 dicembre Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’intera giornata di Sport Invernali odierna. Anche questa domenica è estremamente ricca, con praticamente tutto il novero delle discipline di neve impegnato per mezzo mondo. Si va dallo sci alpino allo sci di fondo, dallo slittino al bob, dal biathlon al salto e allo speed skating: tantissima Coppa del Mondo, ma anche eventi separati, come i campionati italiani di pattinaggio artistico. Una giornata, peraltro, tutta da vivere in maniera reale, visto che si parte alle 8:30 con lo slittino di Sochi e si finisce alle 20:30 in quota speed skating. ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) SEGUI LASU OACON UN SOLO CLIC PROGRAMMABuongiorno a tutti i lettori di OA, e benvenuti alladell’intera giornata diodierna. Anche questa domenica è estremamente ricca, con praticamente tutto il novero delle discipline di neve impegnato per mezzo mondo. Si va dallo sci alpino allo sci di fondo, dallo slittino al bob, dal biathlon al salto e allo speed skating: tantissima Coppa del Mondo, ma anche eventi separati, come i campionati italiani di pattinaggio artistico. Una giornata, peraltro, tutta da vivere in maniera reale, visto che si parte alle 8:30 con lo slittino di Sochi e si finisce alle 20:30 in quota speed skating. ...

