Lazio, figlia neonata di Acerbi ricoverata in ospedale: ora sta bene (Di domenica 5 dicembre 2021) Apprensione in casa Acerbi, ma fortunatamente è tutto risolto. La moglie del difensore della Lazio, Claudia Scarpari, ha condiviso su Instagram quanto passato in questi giorni dalla famiglia, con la figlia neonata della coppia che è stata ricoverata in ospedale a causa di una bronchiolite. Come ha scritto la donna, nel ricordare i piccoli gesti affettuosi di infermiere e compagne di stanza, ora è tutto passato e la piccola è già tornata a casa. Il difensore biancoceleste ha quindi potuto prepararsi con più leggerezza all’impegno contro la Sampdoria. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Apprensione in casa, ma fortunatamente è tutto risolto. La moglie del difensore della, Claudia Scarpari, ha condiviso su Instagram quanto passato in questi giorni dalla famiglia, con ladella coppia che è stataina causa di una bronchiolite. Come ha scritto la donna, nel ricordare i piccoli gesti affettuosi di infermiere e compagne di stanza, ora è tutto passato e la piccola è già tornata a casa. Il difensore biancoceleste ha quindi potuto prepararsi con più leggerezza all’impegno contro la Sampdoria. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Lazio, spavento per #Acerbi: figlia neonata ricoverata in ospedale, ora sta bene - MCalcioNews : Lazio, Acerbi: la figlia neonata è stata ricoverata in ospedale, ora sta bene - tuttosport : Paura per #FrancescoAcerbi: la figlia neonata in ospedale ?? - MartiniLuca3 : RT @errera_luca: Lazio, paura per Acerbi: la figlia ricoverata in ospedale Bronchiolite. Come mia figlia all’età di Vittoria… tanto spaven… - errera_luca : Lazio, paura per Acerbi: la figlia ricoverata in ospedale Bronchiolite. Come mia figlia all’età di Vittoria… tanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio figlia Paura per Francesco Acerbi: la figlia neonata in ospedale Settimana complicata per Francesco Acerbi . Vittoria, la figlia del calciatore nata lo scorso settembre, è stata ricoverata in ospedale per via di una bronchiolite. A dare l'annuncio sui social network Claudia Scarpari , la compagna del calciatore. "È ...

Kris Boyson, ex fidanzato Bianca Gascoigne/ Tra i due è davvero rottura? Con la sua bellezza la modella inglese, figlia di quel 'Gazza' entrato per sempre nel cuore dei tifosi della Lazio, grazie al programma di Milly Carlucci ha fatto innamorare milioni di italiani. Ma ...

Lazio, figlia neonata di Acerbi ricoverata in ospedale: ora sta bene Sportface.it Lazio, figlia neonata di Acerbi ricoverata in ospedale: ora sta bene Apprensione in casa Acerbi, ma fortunatamente è tutto risolto. La moglie del difensore della Lazio, Claudia Scarpari, ha condiviso su Instagram quanto passato in questi giorni dalla famiglia, con la f ...

Paura per Francesco Acerbi: la figlia neonata in ospedale Settimana complicata per Francesco Acerbi. Vittoria, la figlia del calciatore nata lo scorso settembre, è stata ricoverata in ospedale per via di una bronchiolite. A dare l'annuncio sui social network ...

Settimana complicata per Francesco Acerbi . Vittoria, ladel calciatore nata lo scorso settembre, è stata ricoverata in ospedale per via di una bronchiolite. A dare l'annuncio sui social network Claudia Scarpari , la compagna del calciatore. "È ...Con la sua bellezza la modella inglese,di quel 'Gazza' entrato per sempre nel cuore dei tifosi della, grazie al programma di Milly Carlucci ha fatto innamorare milioni di italiani. Ma ...Apprensione in casa Acerbi, ma fortunatamente è tutto risolto. La moglie del difensore della Lazio, Claudia Scarpari, ha condiviso su Instagram quanto passato in questi giorni dalla famiglia, con la f ...Settimana complicata per Francesco Acerbi. Vittoria, la figlia del calciatore nata lo scorso settembre, è stata ricoverata in ospedale per via di una bronchiolite. A dare l'annuncio sui social network ...