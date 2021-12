Juric: “Le prestazioni della squadra stanno andando oltre ogni mia aspettativa. Non voglio che entri negatività nel gruppo” (Di domenica 5 dicembre 2021) Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cagliari: “Siamo una bella squadra, ci manca qualcosa in certi reparti a livello di sviluppo nel gioco ma credo nel lavoro. Aina e Singo devono migliorare, così come Pobega e Praet, Pjaca è interessante se è quello dell’altra sera. Metto anche un po’ di pressione, dobbiamo far meglio nei punti e credere di più in noi stessi. Bremer e Buongiorno sono cresciuti, dobbiamo fare qualcosa in più come cattiveria. Dobbiamo attaccare con più uomini, poi è normale che un allenatore vuole stare con i piedi per terra: la squadra è buona e può crescere, dobbiamo migliorare. Mi ha colto e mi ha smascherato rispetto alla mia risposta di prima, quando dicevo che siamo oltre le mie aspettative. Dopo l’Empoli ero distrutto: li abbiamo massacrati, ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 5 dicembre 2021) Ivanha parlato in conferenza stampa alla vigiliasfida con il Cagliari: “Siamo una bella, ci manca qualcosa in certi reparti a livello di sviluppo nel gioco ma credo nel lavoro. Aina e Singo devono migliorare, così come Pobega e Praet, Pjaca è interessante se è quello dell’altra sera. Metto anche un po’ di pressione, dobbiamo far meglio nei punti e credere di più in noi stessi. Bremer e Buongiorno sono cresciuti, dobbiamo fare qualcosa in più come cattiveria. Dobbiamo attaccare con più uomini, poi è normale che un allenatore vuole stare con i piedi per terra: laè buona e può crescere, dobbiamo migliorare. Mi ha colto e mi ha smascherato rispetto alla mia risposta di prima, quando dicevo che siamole mie aspettative. Dopo l’Empoli ero distrutto: li abbiamo massacrati, ...

Advertising

MondoToro_net : ???#Juric sulla gara di domani:'Penso che andiamo benissimo noi, stiamo andando alla grande soprattutto a livello di… - tom_freni : RT @ToroGoal: ??Le parole di Juric pre #CagliariTorino: “Stiamo andando benissimo sia come prestazioni sia come punti. Il campionato è un po… - ToroGoal : ??Le parole di Juric pre #CagliariTorino: “Stiamo andando benissimo sia come prestazioni sia come punti. Il campiona… - MondoToro_net : ?? #Juric chiude la conferenza stampa: “Non abbiamo mai recuperato da situazione di svantaggio? Spero che i numeri s… - sportli26181512 : Juric: 'Dobbiamo farci delle domande. Belotti? Credo si sia stirato': Juric: 'Dobbiamo farci delle domande. Belotti… -